Oggi alle 20.45 è in programma la partita tra Verona e Juventus al Bentegodi, valida per la 24^ giornata di Serie A. In un contesto molto difficile per quanto riguarda il coronavirus, con la terza ondata che sta investendo anche il campionato e per ora ha colpito particolarmente il Torino, è arrivato pochi minuti fa questo comunicato da parte dell'Hellas, avversario stasera dei bianconeri:



"Verona - Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19.



L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.".