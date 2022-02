di CC, inviato allo Stadium

Igor Tudor. tecnico del Verona, parla in conferenza dopo il ko con la Juventus.



SI POTEVA FARE DI PIU'? - "Si poteva provare senz'altro. Credo che abbiamo fatto una buona partita, per prendere punto o qualcosa in più bisogna fare una grande partita. La Juve non è in un momento di grazia? Non è successo questo. La Juve sta bene, una bella energia, noi invece abbiamo tenuto bene il campo e ci è mancata pericolosità davanti. Riuscire quando andavamo sugli ultimi venti metri, a creare, a tirare in porta, ci è mancato oggi ed è tutto qui".



JUVE SCUDETTO - "Juve sempre candidata a vincere il titolo, qualsiasi rosa abbia parte da candidata per il titolo. E' così da più di 100 anni".



POCO IN AVANTI - "Non siamo riusciti perché loro sono stati più bravi. Loro dietro sono stati belli tosti, con la voglia di non prendere gol. Non siamo riusciti, non avevamo lucidità, è mancato il passaggio decisivo, il tiro con giocatori offensivi. Le squadre sono fatte di ruoli e quelli decidono le partite. CI sta venire qua a Torino, contro una grande squadra, ci sta".



I DEBUTTI - "Ci vorrà un po' di tempo per entrare nei meccanismi, arrivano da modi diversi di vedere il calcio".



VERONA AGGRESSIVO - "Antidoto? Mi hanno già chiesto questa cosa qui. Nella ripresa non hanno passato la metà campo proprio perché siamo così, almeno 10 minuti. Poi però non fai gol, loro hanno campioni dietro. Ci sono più vantaggi che svantaggi facendo questa cosa qui, sai quanti punti abbiamo fatto così? Va accettata e va lavorata".