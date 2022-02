Una perdita grave per Tudor: stasera nel suo Verona mancherà il Cholito Simeone. Squalificato, è stato l'eroe dell'andata quando ha realizzato una doppietta. Ora l'anti-Juve designato è quindi Kalinic, bomber caduto un po' in disgrazia ma capace ancora di governare bene l'area, scrive Tuttosport, e al suo fianco ci sarà Caprari, che da oggi diventerà tutto dell'Hellas, arrivando alle 22 presenza necessarie per il riscatto. Negli ultimi tre incroci con la Juve non ha mai perso e oggi il Verona cerca la terza vittoria consecutiva.