Da qualche minuto è ufficiale la scelta del Verona:Al suo posto, la società ha scelto Igor Tudor, ex allenatore dell'Udinese e collaboratore di Andrea Pirlo nell'ultimo anno alla Juventus. E' lui il profilo giusto per il patron Setti, ma... c'è ancora un dettaglio da risolvere. Come riporta Gianluca Di Marzio, Tudor è al lavoro – contatti in corso proprio in questi minuti – per risolvere il contratto che lo lega alla Juve, solo allora potrà definire i dettagli dell’intesa con il Verona. La speranza è di chiudere in giornata.