Secondo appuntamento della prima giornata di Serie A, nell'anticipo serale del sabato i fari puntati sono puntati sul Bentegodi: alle 20.45 si affrontano Hellas Verona e Roma. Da fresco asse di mercato, con il passaggio di Kumbulla dagli scaligeri ai giallorossi, le due squadre si ritrovano ora avversarie in campo: il Verona di Juric ha chiuso al nono posto la scorsa stagione, quinta posizione invece per la Roma di Fonseca. Per i tifosi della Juve occhi puntati su Edin Dzeko, che sarà il prossimo attaccante dei bianconeri e che questa sera parte dalla panchina.. Per l'arrivo a Torino si aspetta che Milik risolva alcune pendenze con il Napoli.