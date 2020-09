Secondo quanto riporta Sky Sport, Edin Dzeko non partirà titolare nella partita di domani contro il Verona. La Roma scende in campo al Bentegodi alle 20.45 e l'attaccante bosniaco dovrebbe sedere in panchina per far spazio a Mkhitaryan falso nuove, con Pellegrini e Carles Perez alle sue spalle. Di certo c'è che Paulo Fonseca punta ancora sull'attaccante bosniaco nonostante l'imminente passaggio alla Juventus tanto da averlo convocato: ​"Dzeko sta qui con noi, domani sarà in partita. Non ha senso parlare di questo cambio adesso", ha detto oggi in conferenza stampa il tecnico giallorosso.