33 punti dopo 22 partite di campionato, ancora una volta il Verona si stabilisce nella parte sinistra della classifica: "Sarebbe ipocrita dire di guardarsi alle spalle - ha detto a Sky Sport il presidente gialloblù Setti - dobbiamo arrivare ai soliti 40 punti per salvarci, ma diciamo che siamo messi bene. Sarebbe nobile dire questa posizione sia la nuova dimensione per i meriti e per quello che abbiamo dimostrato finora".