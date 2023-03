Non sembra particolarmente rosea la situazione infortunati in casa, a pochi giorni dalla sfida all'Allianz Stadium contro la. Come reso noto dallo stesso club gialloblù, infatti, quest'oggi ben sette giocatori hanno lavorato a parte: si tratta di Diego(distorsione al ginocchio), Milan(edema osseo al ginocchio), Darko(affaticamento muscolare), Cyril, Ibrahim, Simonee Deyovaisio. Sicuramente a Torino non ci sarà Coppola, finito ko nell'ultima partita contro la Sampdoria, i cui tempi di recupero sono stimati fin da ora in circa tre settimane.