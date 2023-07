Tra i vari giocatori che la Juve dovrà piazzare in questa sessione di mercato, c'è anche il nome di Filippo Ranocchia, di rientro dal Monza. Fino a questo momento diversi club hanno mostrato interesse per il centrocampista e in queste ore, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, anche il Verona avrebbe sondato il terreno per capire i reali margini dell'operazione.