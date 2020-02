Il centrocampista del Verona Matteo Pessina si gira indietro e ritorna sulla clamorosa vittoria del Verona sulla Juventus nell'ultimo turno di campionato: "La vittoria? E' stata una cosa indimenticabile - ha detto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - E poi battere Cristiano Ronaldo, uno dei personaggi più influenti del mondo, lascia una grande soddisfazione". Pessina è uno dei giocatori che la Juventus sta seguendo con interesse: cartellino di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Verona dove si sta mettendo in evidenza da trequartista, i bianconeri si sono già informati durante la trattativa per Kulusevski.