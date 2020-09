Dopo una stagione strabiliante, l’Hellas Verona di Juric vuole ripetersi, confermandosi come realtà in rampa di lancio nel nostro campionato e non come semplice meteora. Per farlo, il ds Tony D’Amico ha impostato una campagna acquisti importante, che ha portato in attacco Colley dall’Atalanta e il ritorno di Salcedo dall’Inter (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto). Ma il mercato non finisci qui: come riporta La Gazzetta dello Sport, il nuovo obiettivo per aggiungere peso e qualità al reparto offensivo è Simone Zaza del Torino, ex centravanti della Juventus.