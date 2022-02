Post gara con sorpresa per Nikola Kalinic. Quella giocata contro la Juve all'Allianz Stadium è stata infatti l'ultima partita con la maglia del Verona per l'attaccante croato, che nei minuti successivi al fischio finale ha rescisso ufficialmente il suo contratto con i gialloblù. Ecco la nota diramata dal club subito dopo la sconfitta patita a Torino: "Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalinić, 34enne attaccante croato che lascia il club gialloblù, con il quale – in una stagione e mezza – ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist-gol. Hellas Verona FC ringrazia e saluta affettuosamente "Kale", augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".