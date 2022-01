Niente Juve-Verona per Giovanni Simeone. L'attaccante gialloblù, grande protagonista della gara di andata con una doppietta decisiva per il 2-1 finale, non potrà essere a disposizione di Tudor per la sfida contro i bianconeri del 6 febbraio, dovendo scontare un turno di squalifica: il Cholito, diffidato, ha infatti ricevuto un cartellino giallo durante la partita di questa sera contro il Bologna, che lo costringerà a saltare la trasferta all'Allianz Stadium prevista dopo la sosta per le Nazionali.