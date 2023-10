In mattinata attorno alle 10 all'esterno dello stadiodi Verona si è tenuto uno scontro tra i i tifosi del Napoli e quelli del Verona. Come riferisce SkySport è stato necessario l'utilizzo di lacrimogeni per allontanare i due gruppi. Nessuno si è fatto refertare e non dovrebbero esserci stati problemi per le persone coinvolte. Al momento la situazione sembra tranquilla ma c'è preoccupazione visto che nella città scaligera sono previsti 3300 sostenitori del Napoli.