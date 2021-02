Sabato sera la Juventus affronterà il Verona al Bentegodi, Miguel Veloso è pronto a tutto per battere la squadra di Pirlo. L'ha detto lo stesso centrocampista gialloblù sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Il primo ricordo che ho della vittoria dell'anno scorso è la felicità dei nostri tifosi. Peccato che quest'anno non ci potranno essere, ma purtroppo il mondo intero è cambiato per quello che è successo. Sappiamo che ci sono comunque vicini, e per noi sarà una spinta in più per riprovare a vincere. Farei qualsiasi promessa per conquistare tre punti con la Juventus".