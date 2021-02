Lazovic, a DAZN, ha parlato di Verona-Juve.



CONDIZIONE FISICA - "Sì, abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo giocato con una grande squadra, negli ultimi 20-25 minuti potevamo ribaltarla. Punto importante. Abbiamo messo in difficoltà una grande squadra come la Juventus".



DIFFERENZE - "Siamo rimasti un po' di giocatori anche dall'anno scorso. Questi nuovi ragazzi hanno capito come siamo e come si lavora. Possiamo fare ancora molto meglio. Spero".



EUROPA - "Non siamo distanti? Il nostro obiettivo è sempre la salvezza. Prima la raggiungiamo poi pensiamo partita per partita. Alla fine vedremo. Non ci accontentiamo di questi risultati".