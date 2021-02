Guardate chi è venuto a trovarci nella settimana di #VeronaJuve



Una partita speciale (anche) per il #Pazzo! #HVFC #Pazzini pic.twitter.com/L6lPZIyLUU — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 25, 2021

Un ospite speciale ha raggiunto l'Hellas Verona a pochi giorni dalla super sfida contro la Juventus. Si tratta dell'ex calciatore scaligero Giampaolo Pazzini che ha visitato oggi la squadra di Juric. L'ex attaccante - oggi commentatore tv per Dazn - ha disputato 135 partite con i veneti e segnato 50 gol in tutte le competizioni. Questo il messaggio del club di Setti: "Guardate chi è venuto a trovarci nella settimana di Verona-Juve. Una partita speciale (anche) per il Pazzo! ".