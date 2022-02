Come racconta Gazzetta, le idee del Verona per contrastare Vlahovic possono essere diverse dal solito. Ecco cosa racconta il quotidiano: "Pronostico facile: Tudor non cambierà stile, riproporrà il suo calcio di pressione, intensità, marcature uomo contro uomo a tutto campo. Lo fa da quando è arrivato in città e funziona. Pronostico meno semplice: Casale, anche se prima di Natale è stato quasi perfetto da centrale, potrebbe lasciare quella posizione a Gunter. Sì, ma qui c’è una sfida nuova, perché Vlahovic sarà supportato dai campioni della Juve e dall’entusiasmo dello stadio, per quanto dimezzato".