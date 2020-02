Marash Kumbulla, difensore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn all'intervallo della sfida tra gli scaligeri e la Juve. Il centrale albanese è stato protagonista assoluto, con un gol annullato per un fuorigioco millimetrico: "Il gol annullato? Non so di quanto, ma era fuorigioco. Mi dispiace perché sarebbe stato bello fare gol il giorno del mio compleanno"



PARTITA PERFETTA, STATE REGGENDO BENISSIMO - "Sì, ci alleniamo ogni settimana duramente, quindi riusciamo a sostenere questi sforzi. Adesso nel secondo tempo cerchiamo di portarla a casa"