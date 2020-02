La Juventus sfida il Verona allo stadio Bentegodi. ​La squadra di Sarri ha perso due delle ultime quattro trasferte di campionato (2V), dopo che era rimasta imbattuta nelle prime sette fuori casa in questa Serie A (5V, 2N). Il Verona ha mantenuto la porta inviolata ben otto volte in questo campionato, record alla pari di Inter e Milan. Nelle precedenti 13 stagioni di Serie A, solo una volta i gialloblù avevano ottenuto più clean sheet dopo 22 gare (nel 1988/89, 10). Juventus e Verona sono le due squadre che in media effettuano prima il primo cambio della partita: dopo 48 minuti i bianconeri, dopo 53 i gialloblù. QUI LA PARTITA IN DIRETTA