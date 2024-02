Attenzione ainel match di sabato allo stadio Bentegodi. Sì, perché la sfida trametterà di fronte due delle tre squadre con la più bassa percentuale di realizzazione in questo campionato. I veneti ne hanno tentati 6 e messi a segno 2. I bianconeri ne hanno calciati 4 e trasformati in punto 2. Insomma, da un lato c’è un valore pari al 33,3%, dall’altro uguale al 50%, non un gran risultato per nessuna delle due formazioni che, in caso di nuovo penalty, dovrà provare a modificare in meglio questo trend.