La Juventus sfida il Verona nell'anticipo serale del sabato. I bianconeri cercano i tre punti per allungare in classifica sull'Inter in attesa del derby di Milan in programma domani sera. Qui alcuni dati Opta prima del match. La Juventus ha segnato in tutte le ultime 13 sfide di Serie A contro il Verona (27 gol): è già la striscia a segno più lunga per i bianconeri contro i gialloblù. Il Verona ha perso l’ultima partita casalinga contro la Juventus nel massimo campionato: i bianconeri non hanno mai vinto due trasferte di fila contro i gialloblù. Il Verona è rimasto imbattuta nelle ultime sette partite di campionato, non infila una striscia più lunga senza sconfitte in Serie A dall’ottobre del 2000.



FORMAZIONI UFFICIALI



VERONA​ (3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina, Borini



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. A disp. Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Coccolo, Ramsey, Matuidi, Dybala, Olivieri​. All. Sarri.



