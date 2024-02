Verona-Juventus, le pagelle dei giornali

Non è arrivata la vittoria per uscire dalla crisi, anzi; laallunga il suo periodo nero. Il pareggio contro il Verona al Bentegodi equivale a una sconfitta, per la fragilità mostrata e per la classifica, con l'Inter che ha allungato ancora mettendo tra sè e i bianconeri una distanza incolmabile.Massimilianoaveva chiesto una mano ai leader, ai senatori, che hanno risposto solo in parte. Disattenzioni difensive a cui si aggiungono le solite difficoltà a livello di gioco e la qualità, che manca. Rispetto alla sconfitta con l'Udinese, sono di più i bianconeri a "salvarsi" nelle pagelle, anche se nessuno riesce a brillare particolarmente. A dimostrazione di ciò, non c'è neanche un "7" nei voti tra le file della Juve. La difesa in particolare crolla, Gatti in primis.invece divide i giudizi, qualche lampo, troppo pochi?