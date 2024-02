Televisioni, giornali, siti web, come il nostro. Media tradizionali, ma non solo: il mondo del calcio, come d’altronde tutto ciò che ci circonda, si trasforma e si ibrida. Un esempio è il racconto delle partite: non solo pagelle, cronache e commenti, ma anche vlog e contenuti social prodotti da vari “content creator”. Un fenomeno così in crescita ed in espansione che, spesso, sono le stesse società a invitarli negli stadi. Tra questi c’è una coppia di tifosi che sul web prendono il nome di “” e si descrivono simpaticamente così: “Siamo Manu e Ale, una coppia innamorata quasi quanto Allegri e De Sciglio”.In uno dei loro ultimi video pubblicati su Youtube – Vi raccontiamo la nostra BRUTTA ESPERIENZA allo stadio -, parlano della loro presenza al Bentegodi per. Come intuibile dal titolo del video, un’esperienza tutt’altro che positiva. Nei quasi 9 minuti di racconto, emerge un clima di caccia allo juventino nella tribuna est dello stadio scaligero, con aggressioni verbali atte a intimorire i presenti non riconosciuti come tifosi della squadra di casa. A tutto questo si aggiunge il becerume e i continui riferimenti. Manu e Ale, ancora, raccontano di essere stati contattati da altri tifosi che, sempre al Bentegodi, hanno assistito o sono stati vittime degli stessi comportamenti. Infine, un raggio di luce: “”.