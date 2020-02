Verona e Juventus scendono in campo alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi di Verona. I bianconeri cercano i tre punti per allungare momentaneamente a +6 sull'Inter di Antonio conte. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn ma sarà visibile anche agli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima del match mettendo in guardia i suoi.



Queste le scelte dei due allenatori:



VERONA​ (3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina, Borini



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. A disp. Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Coccolo, Ramsey, Matuidi, Dybala, Olivieri​. All. Sarri.