Cabal, le parole dopo Verona-Juventus

Le parole dia Dazn dopo la vittoria della: "Sono felice di arrivare qui, questa partita era importantissima per me, giocare con il Verona, voglio il meglio per loro e adesso pensiamo alla Roma.""In questa squadra tutti corriamo dentro il campo, siamo una famiglia, chi sbaglia non viene rimproverato""La fiducia che vuole dare a tutti, sia chi ha esperienza chi no, importante per i giovani, chi viene dalla Next Gen e i nuovi come me".