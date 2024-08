Lascenderà in campo lunedì 26 agosto per affrontare il Verona, allo Stadio Bentegodi, nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. La Lega ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà la partita che andrà a chiudere il programma del secondo turno di campionato.Ad arbitrare Verona-Juve saràdella sezione di Olbia. Il fischietto sardo sarà affiancato dagli assistenti. Il IV ufficiale sarà. Al VAR sono stati designati