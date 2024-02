La Juventus si appresta a vivere un pomeriggio delicato a Verona; i bianconeri, dopo tre partite senza vittorie, devono ritrovare il successo per mantenere la seconda posizione e riavvicinarsi all'Inter in classifica. Massimiliano Allegri ha un grande dubbio, chi tra Yildiz e Chiesa insieme a Vlahovic? Nella formazione che scenderà in campo però, rispetto alla deludente prova contro l'Udinese, ci saranno sicuramente almeno quattro novità. La prima è obbligata, visto la squalifica di Gleison Bremer, che sarà sostituito da Daniele Rugani. E poi, il cambio riguarda la fascia sinistra, dove tornerà titolare Kostic, con Cambiaso spostato sulla destra. Torna in panchina quindi Weah, che non ha convinto. In attacco, torna Vlahovic al posto di Milik, così come riprende il posto da titolare Danilo, squalificato nell'ultima.