Il grande ballottaggio in casa era tra Kenan Yildiz e Federico Chiesa per chi dovesse affiancare Dusan Vlahovic. In conferenza stampa, Massimiliano Allegri aveva lasciato il dubbio aperto facendo capire però che comunque solo uno dei due avrebbe giocato dall'inizio. Dopo la titolarità contro l'Udinese, per Chiesa si prospetta una gara inizialmente in panchina. L'allenatore della Juve infatti ha scelto Yildiz per completare l'attacco con il serbo. Il classe 2005 è partito fuori in due delle ultime tre gare dei bianconeri. Adesso avrà una nuova chance dal primo minuto. In panchina anche Milik che non ha convinto contro l'Udinese.