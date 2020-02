Senza storie. La Juve abbatte il Verona in trasferta: risultato di 4-0, netto e secco per le bianconere. Apre Hyyrynen, prosegue Girelli, quindi Staskova e Pedersen. E Guarino consolida il primato della sua Juventus.90' - Tre minuti di recupero.79' - Destro a giro di Bonansea: palla fuori di niente.74' - Prima Zamanian con un destro da posizione defilata, poi Bonansea: Forcinella è brava a trattenere i colpi.69' - Altra super azione di Bonansea: il tiro finisce di pochissimo a lato.62' - Girelli tutta sola non inquadra la porta: il colpo di testa si spegne a lato!56' - Ottima azione per le bianconere. Da sinistra Alves semina il panico e propone in mezzo per Bonansea: l'attaccante anticipa tutti, ma non trova la porta incrociando con il sinistro.52' - Occasionissima per la Juve. Girelli servita perfettamente nello spazio: il destro a giro però è ben parato da Forcinella.45' - Ripartita la gara.48' - Un palo, due traverse e un gol. Verona e Juventus vanno a riposo su risultato di 0-1 grazie al gol di Hyyrynen.Bell'intervento del portiere del Verona Forcinella su un tiro fa duori di Caruso.Seconda traversa per la Juve! Terzo legno! Bonansea sfiora il vantaggio con un tiro a giro.Prima Bonansea, poi Piasin non riescono più a sfondare. Il Verona sta prendendo le misura a una Juve che dopo una partenza a mille si sta ridimensionando.Zamanian per Rosucci che però non trova il pallone davanti al portiere avversario.Palo della Juve con Boansea! Secondo legno dei bianconeri con l'attaccante bianconera che si libera bene di Mella tirando da posizione angolata.Ancora Zamanian, scatenata: tiro da lontano che esce di poco.Bel destro di Zamanian che colpisce la traversa dopo essersi liberata in area su assist di Bonansea.La Juve parte con piede sull'acceleratore e si fa vedere subito in attacco.Partite!45’+2′ Hyyrynen, 71′ GirelliForcinella, Ledri, Perin, Solow, Sardu, Cantore, Baldi, Pasini (60′ Pirone), Glionna, Mella, Zanoletti.Pachera.Gritti, Maffei, Motta, Cavalca, Lazzari, Franco, De Pellegrini, Salimbeni.Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Pedersen, Caruso; Rosucci (54′ Maria Alves); Zamanian, Girelli (76' Staskova), Bonansea.Guarino.Bacic, Tasselli, Gama, Sikora, Franco, Cernoia, Galli, Staskova​.Giuseppe Rispoli di Locri