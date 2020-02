La Juventus Women scende in campo per la 16a giornata di campionato a Verona. Appuntamento per sabato 22 febbraio alle ore 14.30 con diretta tv su Tim Vision. La partita sarà seguita live anche qui su Ilbianconero.com con approfondimenti, pagelle e interviste post-partita. ​



Queste le convocate di Rita Guarino per la partita di Verona:



Bacic

Boattin

Bonansea

Caruso

Cernoia

Franco

Galli

Gama

Girelli

Giuliani

Hyyrynen

Pedersen

Rosucci

Salvai

Sembrant

Sikora

Souza Alves

Staskova

Tasselli

Zamanian