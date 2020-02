di Cristiano Corbo

Senza storie. La Juve abbatte il Verona in trasferta: risultato di 4-0, netto e secco per le bianconere. Apre Hyyrynen, prosegue Girelli, quindi Staskova e Pedersen. E Guarino consolida il primato della sua Juventus. Ecco le pagelle.



GIULIANI 6 - Normale amministrazione: i tagli di Glionna letti alla perfezione, e Caruso non dà fastidio.



HYYRYNEN 7 - Tanto impegno, finalmente premiato con un gol. Sorrisoni.



SEMBRANT 6.5 - Solita gara di finezza e talento. Rinnovo festeggiato come sa: con un'ottima prestazione.



SALVAI 6.5 - Tempo al tempo. Intanto, minuti di spessore. Aspettando Gama, e pure di capire chi tra lei e Sembrant sarà al fianco del capitano.



BOATTIN 6.5 - Ha raggiunto uno spessore tattico assolutamente notevole.



PEDERSEN 6.5 - Macina chilometri e avversarie. Poi ha la capacità delle giocatrici assolutamente intelligenti: sa trovarsi al posto giusto con discreta costanza. Gol copertina.



CARUSO 6.5 - Altra prova di qualità, quantità, livello agonistico importantissimo. Pazzesco, considerata la carta d'identità.

MARIA ALVES 7 - E' una spanna sopra le altre per corsa e intensità. L'unica pecca: essere dietro nelle gerarchie, e avere davanti giocatrici devastanti.



ZAMANIAN 6.5 - Geometrie che in poche, pochissime hanno. E talento, e voglia di crescere.



GIRELLI 6.5 - Altro giro, altro gol. Ormai non si contano più, davvero.

STASKOVA 6.5 - Pochi minuti e tanto le basta: controllo che si fa tiro, sinistro che si fa gol.



BONANSEA 7.5 - Questa è la vera Bonansea. Corsa a perdifiato e giocate da regina di categoria. Manca solo un piccolo, grande dettaglio: deve metterla dentro. Comunque, migliore in campo.