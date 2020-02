Ecco i convocati di Maurizio Sarri per il match contro il Verona, tutti a disposizione del tecnico bianconero tranne Bernardeschi, Danilo e i lungodegenti Demiral, Chiellini e Khedira. Gli ultimi due rientreranno nelle prossime settimane.



Questi calciatori in partenza per la trasferta di Verona. Calcio d'inizio domani, sabato 8 febbraio, alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi



1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

35. Olivieri

41. Coccolo

77. Buffon