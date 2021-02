Sabato sera la Juventus scenderà in campo contro l'Hellas Verona per provare a dare continuità ai risultati e cercare l'impresa rincorsa alla vetta della classifica di Serie A. Di fronte un'avversaria ostica come l'Hellas Verona di Juric che negli ultimi anni ha continuato a stupire fino ad essere indicata come possibile "erede" dell'Atalanta. A fischiare l'inizio del match al Bentegodi alle 20.45 sarà Maresca della sezione di Napoli. Liberti e Vecchi gli assistenti. Pezzuto quarto uomo. Banti al Var e Ranghetti Avar.