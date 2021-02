di Cristiano Corbo

Una partenza ad alta velocità, un prosieguo da intercity: a ogni minima pressione del Verona, la Juve doveva fermarsi per ragionare e ripartire, di fatto bloccandosi. Così - e non solo così - si spiega lo 0-0 a fine primo tempo tra Hellas e bianconeri a fine primo tempo. Con i bianconeri che hanno certamente risolto il problema dell'approccio: ora serve aggiustare il fattore continuità. Per nulla secondario.



Insomma: non è la vera Juve. Nemmeno a Verona. Nemmeno dopo l'inizio sfavillante. E l'immagine è quella di Aaron Ramsey, dei suoi tocchi sbagliati e della prestazione certamente al di sotto della sufficienza.



Per i TOP e FLOP del primo tempo, guardate la gallery dedicata