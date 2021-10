Un quarto d'ora completamente horror, e a poche ore da Halloween lo scherzetto della sorte non è certamente gradito: laè sotto al Bentegodi, dove la squadra diguida con qualità, bellezza e cattive intenzioni un 2-0 non meritato. Di più.A segno il Cholito, altra doppietta dopo il poker nell'ultima settimana: l'argentino è imprendibile, in un momento di forma senza eguali. Al contrario, i bianconeri sono crollati: senza guida e senza certezze. Senza la forza di reagire, se non con due colpi estemporanei firmati. E' una situazione al limite del disastroso.