Scorrendo la lista dei convocati di Andrea Pirlo per la gara col Verona sono tanti i giovani che l'allenatore ha deciso di portare al Bentegodi. Tra i giocatori che Pirlo ha pescato in Under 20 ce ne sono tre che, sommando i loro valori economici, superano i 20 milioni di euro. Sono Aké, valutato 8 milioni e preso dal Marsiglia nello scambio con Tongya, Marques, contropartita del Barcellona per Matheus Pereira e valutato 8,2 milioni, e Rafia, che potrebbe costare fino a 5 milioni di bonus da versare nelle casse del Lione.