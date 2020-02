Maurizio Sarri pensa ad un "nuovo tridente" per la sfida di sabato sera contro il Verona. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico bianconero potrebbe giocare con Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Paulo Dybala dal primo minuto con l'argentino che agirebbe come falso nueve al centro dell'attacco bianconero. Un ruolo che Dybala ha già ricoperto con il Palermo e solo alcune volte con la maglia della Juve. A inizio stagione, a volte, è stato utilizzato falso nueve a gara in corso e Sarri potrebbe nuovamente ricorrere a quest'opzione sabato sera quando i bianconeri sfidano il Verona al Bentegodi. IN GRUPPO - Proprio Beppe Iachini, ora tecnico della Fiorentina, l'ha lanciato come falso nueve in Sicilia: ​"Tutti dicevano che era un trequartista, chi un esterno ma avevo visto che era un attaccante, più sta vicino alla porta e più è devastante", le parole del tecnico viola domenica scorsa durante l'infuocato post partita di Juve-Fiorentina. Intanto oggi l'attaccante argentino è tornato ad allenarsi in gruppo dopo che ieri aveva svolto allenamento personalizzato, in accordo con lo staff medico bianconero. La Joya è assolutamente abile e arruolabile per la prossima sfida di campionato e, anzi, può cambiare di nuovo ruolo.