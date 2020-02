Rebus in attacco per Maurizio Sarri che contro il Verona ha tutto l'attacco a disposizione ad eccezione di Federico Bernardeschi che però nelle ultime settimane è stato provato come mezzala. Il tecnico bianconero potrebbe riproporre il tridente oppure tentare una sorta di esperimento con Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Paulo Dybala dal primo minuto con l'argentino che in questo caso giocherebbe falso nueve. Scalpitano, però, anche Aaron Ramsey e Gonzalo Higuain. Risolvere il rebus, per Sarri, non sarà per niente semplice anche se come dice lui problemi del genere è sempre meglio averi che non averli.