Un bel gesto di fair play, che va sempre sottolineato. E' stato Adrien Rabiot a confermare il calcio d'angolo per il Verona: il centrocampista francese aveva deviato con il destro il tentativo dal limite dell'area di Faraoni. Maresca, inizialmente, aveva concesso rimessa dal fondo per i bianconeri, aizzando le furiose proteste dei giocatori dell'Hellas. Alla fine? Sollecitato dagli avversari, l'ex giocatore del Paris Saint Germain si è rivolto verso Maresca e ha ammesso la 'colpevolezza': è andato in contrasto e l'ha toccata, aiutando la sfera a viaggiare verso il corner. Poi concesso. Con ringraziamenti da arbitro e Verona.