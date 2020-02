Salvo clamorose sorprese, Adrien Rabiot partirà ancora titolare contro il Verona. Nel corso della conferenza stampa prepartita Maurizio Sarri ha parlato della situazione del francese: "In questo momento è in crescita ed è stato preferito ad altri centrocampisti. Non dimentichiamo Matuidi chi è, le caratteristiche che ha. Alla lunga distanza ti torna utile. E' stato solo un discorso di periodo, di gare da giocare. Credo sia importante dare continuità a Rabiot, sta trovando condizione fisica e fiducia. Mi lascia la sensazione di crescere ancora. Dargli 4 o 5 partite di continuità per me è importante".