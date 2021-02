2









Andrea Pirlo è stato chiaro in conferenza stampa: "Non recupereremo nessuno". Tradotto: emergenza piena per la trasferta di stasera contro il Verona di Juric. L'allenatore bianconero dovrà rinunciare agli infortunati Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur, Morata e Dybala, più Danilo squalificato. Difesa tutta da reinventare per Pirlo, che si schiera a tre dietro con una novità. In mezzo al campo chance per Bernardeschi, e davanti insieme a Ronaldo ci sarà Kulusevski, attaccante d'emergenza e unico disponibile. La partita sarà trasmessa da Dazn e potrete seguirla anche qui sul nostro sito con il live testuale e l'analisi della moviola episodio per episodio.



Sfoglia la gallery per vedere le probabili formazioni di Verona-Juventus