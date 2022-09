All'ombra del Bentegodi che si staglia alto a pochi metri dal Guido Tavellin, la Juventus Primavera raccoglie un punto contro il Verona, frutto di un pareggio in rimonta per 1 a 1. Di buono c'é che dal punto di vista mentale non sembrano esserci scorie dopo la disfatta di Parigi di martedì e la reazione dopo il gol subìto lo dimostra. Ancora qualcosa da registrare in difesa, però, e nella prima fase della costruzione messa in grande difficoltà dal pressing degli scaligeri.- Alcune ottime parate, nell'azione del rigore pasticcia anche lui come Hasa- Partita ordinata, impreziosita da un sombrero nel primo tempo. Non va in apnea e mette una pezza quando gli avversari spingono sul suo binario di competenza (Dal 69'- Su e giù sul versante destro del campo, a sfruttare la freschezza negli ultimi minuti)- Prima sbaglia, poi salva la Juve con un intervento a pochi passi dalla linea di porta- Partita di grande sofferenza, più di un errore in marcatura è costretto a concedere punizioni agli avversari da posizioni pericolose- In un soffio sa trasformare l'azione difensiva in offensiva, ruba palla e senza pensarci due volte si getta in avanti- Lampi di classe, tante cose buone nelle due fasi, qualche piccola imprecisione nell'imbeccare i compagni in zona offensiva ma quando il suo mancino canta tutti si alzano e ascoltano- È il prototipo di quello che si definisce "centrocampista moderno". Ottimo in interdizione senza sacrificare nulla in qualità. Ovunque a centrocampo, pericoloso in avanti, decisivo nelle chiusure dietro (Dal 79' RIPANI sv)- La palla di ritorno a Daffara, nell'azione che poi porta al rigore, è un brutto errore che macchia una prestazione fin lì piuttosto positiva, al netto di qualche errore in zona gol- Ci mette un po' a ingranare a prendere le misure dei diretti concorrenti in fascia, con il passare del tempo sale la qualità della sua prestazione, ma pecca di egoismo nell'ultima azione che precede il cambio (Dal 53'- Dà brio alla manovra offensiva offrendo soluzioni che impensieriscono gli avversari)- Entra ed esce dal match, diversi buoni spunti fino allo slalom che porta al pari bianconero nel secondo tempo. Decisivo nel momento più difficile (Dal 79' YILDIZ sv)- Buon lavoro di sponde, la difesa veronese non lo sposta mai. Manca, però, in zona gol e in un paio di occasioni prova a risolverla da solo senza cercare l'appoggio dei compagni (Dal 69'6 - Entra e mette subito in difficoltà la difesa scaligera, senza però trovare il guizzo vincente)- Tanta qualità a disposizione che, però, sembra mancare ancora di un collante. Tradotto: in più occasioni davanti si è cercata più la soluzione singola che l'azione corale. Buona la reazione dopo il gol subìto, ancora qualcosa da registrare in difesa e nella fase della prima costruzione