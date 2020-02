Il VAR lo grazia sulla rete di Kumbulla, parata su Faraoni a parte non dà la sensazione di sicurezza dei gironi migliori.Attaccabile dietro, davanti spinge poco e niente.Buon primo tempo, cala nella ripresa fino a sprofondare con il tocco di mano che dà il rigore decisivo al Verona. Gratuito.Troppi alti e bassi.Subito ammonito, patisce FaraoniAttiva Ronaldo per il gol del vantaggio, ma il tacco sul gol del Verona è killer. (82’In ritardo in occasione del pareggio del Verona. Perde tanti palloni. Da un mese non è lui.Compassato, un passo indietro rispetto al solito Rabiot.Fino a quando sta in campo i suoi strappi danno fastidio al Verona. Prende la traversa nel primo tempo, esce per un problema ai flessori nella ripresa. (72'I soliti problemi)Non si vede praticamente mai, questa stagione meglio da subentrato che dal primo minuto. (59’Cambia la Juve quando entra, dà il la al gol del vantaggio di Ronaldo, poi si perde nel traffico.)Dieci partite consecutive, mai nessuno come lui alla Juve. Stavolta però non basta.Questa Juve è troppo poco. Non si vede la sua mano ed i bianconeri continuano a prendere tanti gol senza riuscire a mantenere un vantaggio che sia uno.VERONA: ​Silvestri 6.5; Rrahmani 5, Kumbulla 7, Gunter 6.5; Faraoni 7, Amrabat 6.5, Veloso 6.5 (58’ Verre 6.5), Lazovic 7 (79’ Dimarco sv); Zaccagni 6.5 (69’ Pazzini 6.5), Pessina 6.5, Borini 7. All. Juric 7.5