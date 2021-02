9









Sabato sera la Juventus scenderà in campo contro il Verona con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria di una settimana fa col Crotone. I bianconeri sono a -8 dall'Inter capolista, per rimanere in scia scudetto non si possono più permettere passi falsi a partire dalla gara contro gli uomini di Juric. Il match del Bentegodi può diventare anche un'occasione per le due dirigenze per parlare anche di mercato: nel Verona infatti c'è quel Matteo Lovato che la Juve sta seguendo con interesse da mesi, come confermato da Calciomercato.com.



LINEA VERDE - Difensore centrale classe 2000, dopo una prima parte di stagione da protagonista sta trovando meno spazio tra i titolari di Juric, ma questo non ha frenato la Juve che continua a valutare il profilo del ragazzo sul quale c'è anche il Milan. Lovato è l'identikit preciso per la nuova politica della Juve che sta continuando il suo processo di ringiovanimento. In particolare in difesa, dove oltre a de Ligt e Demiral ci sono Bonucci (34 anni a maggio) e Chiellini (36).



L'IDEA DEL VERONA - Ecco perché la Juve sta valutando vari profili giovani per la difesa del futuro, tra i quali c'è Lovato che sabato sera sfiderà da avversario. Sul tavolo, per adesso non c'è nulla di concreto: il Verona valuta la cessione alla fine della stagione per incassare una nuova plusvalenza dopo quelle di Amrabat, Kumbulla e Rrahmani nelle scorse sessioni di mercato. Quando l'hanno preso dal Padova i gialloblù hanno pagato appena 1 milione di euro per il cartellino di Lovato, che oggi ne vale almeno 10. La Juve valuta e aspetta, e sabato lo studierà da vicino.