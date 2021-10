Non ci sono mezze misure di sorta: vincere o entrare in crisi. E per ladi Massimilianompegnata oggi pomeriggionel secondo posticipo delldopo Atalanta-Lazio, la prima strada è quella decisamente più gradita.Allo Stadio Bentegodi disecondo di Pirlo nella passata stagione ed ex calciatore bianconero. Dopo sei vittorie e un pareggio di fila tra campionato e Champions, che sembravano aver restituito la vecchia Juve, è arrivato il repentino quanto inaspettato ko di mercoledì sera in casa contro il Sassuolo.(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata.