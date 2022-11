La squadra di Massimiliano Allegri comincia a prenderci gusto. Compatta, solida e concreta: la Juventus, nonostante la recente eliminazione dalla Champions League, è uscita dal Derby d’Italia con uno status accresciuto ed è pronta a dar seguito alla grande prestazione messa in piedi contro l’Inter. L’Hellas, d’altro canto, è quasi con le spalle al muro e in cerca di miracoli, visto il periodo nerissimo che stanno vivendo a Verona.Momenti diametralmente opposti per le due squadre che, giocoforza, condizionano anche le quote Betclic. Ecco il parere dei bookies riguardo alla partita del Bentegodi.Bianconeri chiamati alla vittoria - Leggendo le quote, i traders non hanno troppi dubbi. La squadra bianconera è favorita per il successo contro gli scaligeri, in quanto la vittoria esterna nella sfida di giovedì sera è quotata 1.68. Quota per il pareggio fissata a 3.92 (3.75 per Sisal), mentre un successo locale è pagato 5.30. Entrambi esiti valutati come “difficili” soprattutto vista la striscia di otto sconfitte consecutive che attanaglia il club veneto.Attenzione ai precedenti - A dar un po’ di fiducia ai veronesi ci sono alcuni precedenti, molto recenti, che potrebbero infondere fiducia in quella che sembra una partita segnata. L’ultimo pareggio uscito nello storico di questa sfida è datato febbraio 2021, l’1-1 firmato Barak-Ronaldo proprio al Bentegodi: risultato esatto che, per la sfida di giovedì, è quotato 7.75 (6.50 per Eurobet). Per l’ultimo successo Hellas, ottenuto sempre in casa, basta scendere allo scorso campionato con il 2-1 gialloblù (esito quotato stavolta a 19).La Juve dei giovani - È scoppiata ufficialmente la Fagioli-Miretti mania in casa Juventus, entusiasmo che si riflette anche sulle quote marcatori. Il terzo gol di Fagioli è quotato 5, stessa quotazione per il primo centro stagionale del collega classe 2003. Tra i goleador più probabili per gli ospiti c’è sempre il solito Milik (2.75), mentre un bis del ritrovato Rabiot va a 5.50. Stessa quotazione per la bocca da fuoco principale in casa Hellas, Kevin Lasagna.