Quattordicesima giornata di Serie A TIM: laaffrontaal Bentegodi. Uno stadio storicamente ostico, soprattutto nell'ultimo periodo. Infatti, la squadra bianconera ha perso ben 3 delle ultime 5 partite giocate sul terreno di gioco veronese.Allegri arriva però da quattro successi consecutivi in campionato, un filotto già importante, che ha permesso di recuperare un buon numero di punti sulle dirette competitor per la zona Champions: con tre punti, la Juve agguanterebbe il quarto posto, in attesa anche di capire il risultato della Lazio contro il Monza. Dunque, un'occasione da non perdere.La partita sarà visibile su DAZN, in live streaming.Milik c'è, sarà probabilmente Kean ad affiancarlo. Torna Bonucci in difesa, ma le novità non si fermano qui: leggi la gallery dedicata con le probabili formazioni delle due squadre.