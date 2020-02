La Juventus si appresta alla difficile trasferta contro il Verona, stasera al Bentegodi alle 20.45. Una partita complicata, specialmente visto il momento di forma degli scaligeri che, aggiunto anche il punto nel recupero con la Lazio, cominciano ad avere anche sogni d'Europa. Così, Juric studia le sue mosse, con tante certezze e qualche piccolo dubbio. Se sistema di gioco e difesa non cambiano, con i tre centrali guidati dal giovane Kumbulla e dalla sorpresa Rrahamani, anche il centrocampo resta invariato, con i fedelissimi Veloso e Amrabat in mezzo, Faraoni e Lazovic esterni. Tridente offensivo, invece, in dubbio: infatti, Juric è indeciso sul centravanti, con Verre e Borini in ballottaggio per un ruolo che, specialmente per il primo, sarebbe alquanto sperimentale. Gli immancabili Pessina e Zaccagni faranno da spalla in trequarti.