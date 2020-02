La Juventus è appena arrivata allo stadio Bentegodi per la partita contro il Verona. ​I bianconeri cercano iLa Juventus ha segnato in tutte le ultime 13 sfide di Serie A contro il Verona (27 gol): è già la striscia a segno più lunga per i bianconeri contro i gialloblù. Il Verona ha perso l’ultima partita casalinga contro la Juventus nel massimo campionato: i bianconeri non hanno mai vinto due trasferte di fila contro i gialloblù. Il Verona è rimasto imbattuta nelle ultime sette partite di campionato, non infila una striscia più lunga senza sconfitte in Serie A dall’ottobre del 2000.